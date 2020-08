TIPS. Een juweeltje voor je mondmasker, design voor een prijsje

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Mondmaskerjuweeltjes

Nu we toch allemaal het advies krijgen om een mondmasker te dragen, kunnen we er maar beter het beste van maken, niet? Dat is de visie het merk Les Petits Surfeurs. Het ontwierp twee kleurrijke kettinkjes om aan je masker te bevestigen: de airy en de tribal. Hang ze aan als een brillenkoordje aan de elastieken van je masker als eyecatcher. Als het mondmasker uit mag, kun je de sieraden gewoon als halsketting dragen. Prijs: 45 euro, masker niet inbegrepen.

www.lespetitssurfeurs.be

Cocktails à la maison

De coronacrisis zet ondernemers aan om creatief uit de hoek te komen. Ook David Vanheesbeke en Nicolas Oorts , sinds 2013 de mannen achter cocktailworkshops en -cateringbedrijf Miraeus, deden dat. Zij pakken uit met een aantal corona-proof workshopformules voor kleinere groepen vanaf vijf personen. Ze lanceren ook een YouTubekanaal waar liefhebbers van cocktails snel en simpel zowel klassieke als experimentele drankjes leren mixen. Prijzen beginnen bij 28 euro per persoon voor cocktailworkshops en 30 euro per persoon voor tastings.

www.miraeus.com

Gents design voor een prijsje

Voor interieurkoopjes bij lokale handelaren moet je komend weekend naar Gent. Naar de Galveston-fabriek (Hurstweg 8) om exact te zijn. Verwacht je op de zogenoemde Gentse Design Stocksale aan een sessie coronaproof snuisteren tussen meubelen, verlichting, accessoires aan aantrekkelijke prijsjes. Klinkende namen die meedoen: Piet Moodshop, Umber & Smoke en vele anderen. De kortingen lopen op tot min 70 procent. Heb jij nog een plekje vrij voor een nieuw item in huis? Kruis dan 29 en 30 augustus aan in je agenda. Op zaterdag kun je erheen van 10 tot 18 uur, op zondag sluiten de deuren om 16 uur. Vergeet je mondmasker niet!

Terug naar school op z’n Belgisch

De Belgische modeketen JBC heeft een hart voor mode van eigen bodem. Daarom krijgen merken, ontworpen door landgenoten, naar aanleiding van het nieuwe schooljaar een plekje in de kijker. In totaal selecteerde de keten acht labels voor de Local Market. In elke winkel prijkt vanaf 10 augustus een selectie van de merken. Zo vind je er onder meer bekertjes met grappige tekeningen van helen b en weekplanners van Mama Baas. Prijzen van de hebbedingen variëren tussen 2,90 euro en 26 euro.