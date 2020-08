Zorggroep Orpea, met één Limburgs rusthuis, versoepelt bezoekregels

Houthalen-Helchteren - Zorggroep Orpea, met 78 zorgresidenties in België, versoepelt vanaf 1 september de bezoekregels. Daarbij wordt rekening gehouden met het provinciale reproductiegetal en de evolutie van de besmettingen per gemeente, klinkt het in een persbericht dinsdag.

Daar waar het reproductiegetal lager is dan 1, worden de versoepelingen meteen ingevoerd. Ook op andere plaatsen zullen de woonzorgcentra zo maximaal mogelijk open blijven voor bezoek. Dat betekent onder meer dat bezoek op de kamer weer is toegelaten en de bubbel van vijf van elke bewoner onbeperkt op bezoek mag komen, klinkt het. Bezoekers moeten zich wel registreren. Ook het activiteitenaanbod voor bewoners gaat zoveel mogelijk terug naar het normale ritme van voor de coronacrisis.

In Limburg heeft Orpea 1 vestiging, Het Dorp in Helchteren, dat zowel een woonzorgcentrum als assistentiewoningen aanbiedt. Of en wanneer de versoepelingen hier zouden plaatsvinden is nog niet duidelijk aangezien in Limburg de r-waarde terug boven 1 ligt.

“Bezoekers kennen de regels nu wel”

“We willen uit die rol van scheidsrechter tegenover de families. Het is tijd om over te schakelen naar een aanpak van sensibilisering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De bezoekers kennen de belangrijkste regels nu wel”, zegt Geert Uytterschaut, CEO van Orpea België.

Met hygiëneregels, voldoende testcapaciteit en een snelle reorganisatie indien nodig hoopt Orpea de risico’s die met een versoepeling gepaard gaan te beperken. “Als de situatie plots drastisch verslechterd, gaan we opnieuw lokaal schakelen. Corona blijft nog een tijdje in onze samenleving. Daar kunnen we op korte termijn weinig aan doen. Maar eenzaamheid, daar kunnen we wel iets aan doen”, aldus Uytterschaut. Orpea telt 6.000 bewoners en 4.200 medewerkers.