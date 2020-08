Zelfs nu de bezwaarperiode is afgesloten blijft het Actiefront ‘De Groene Delle’ bijzonder actief. “We plannen een actieweek van 16 tot 20 september”, zegt Eric Van den Abbeele van het front. “Bezoeken aan ministers, prikacties en een fietsbubbelestafette staan op het programma.”

LEES OOK. Hoogste aantal bezwaren ooit: 38.500 mensen willen behoud van De Groene Delle

“We hebben beloofd dat we zouden doorgaan, zolang we geen zekerheid over het volledige behoud van de Groene Delle ...