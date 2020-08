Werner Daemen leidt BMW in Le Mans: “Ik blijf die boer uit Lille die elke race wil winnen”

Als het fabrieksteam van BMW zondag de 24 Uur van Le Mans wint, is die zege geboetseerd in Zonhoven. Werner Daemen is immers gevraagd om het Beierse merk op de rails te zetten in het WK uithouding. “Ik draag chiquere kleren en rij met een chiquere camion, maar ik blijf dezelfde boer uit Lille die elke race wil winnen.”