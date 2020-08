Harry Maguire zit ondanks arrestatie gewoon in Engelse selectie voor Nations League

Harry Maguire is door de Engelse bondscoach Gareth Southgate ‘gewoon’ geselecteerd voor de wedstrijden in de Nations League in IJsland (5 september) en thuis tegen Denemarken (8 september). De aanvoerder van Manchester United werd donderdag op het Griekse vakantie-eiland Mykonos gearresteerd wegens betrokkenheid bij een vechtpartij. Het juridisch proces tegen Maguire is dinsdag in Griekenland begonnen. De Rode Duivels zijn het vierde team in groep 2.