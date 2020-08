Belgische topgangster Nordin Benallal (41) nog maar eens opgepakt

De Brusselse topcrimineel en ontsnappingskoning Nordin Benallal (41) is door de Spaanse politie gearresteerd. Hij was er ingehuurd om af te rekenen met een drugscrimineel met schulden. Samen met een andere Belgische gangster hadden ze de man rake klappen gegeven en hem opgesloten in de koffer van hun auto toen de politie tussen kwam. Benallal droeg volgens Spaanse media een enkelband bij zijn arrestatie.