De KS Vriendenkring roept mijnwerkers op om zich klaar te houden voor een manifestatie in Brussel. Ze neemt het niet dat pas midden komend jaar de achterstallen van de pensioenen bijgepast zullen worden. “Dat nemen we niet”, klinkt het.

“Er is ons eerder beloofd dat in maart van komend jaar alles afgerond zou zijn”, zegt voorzitter Michel Dylst. In mei van dit jaar keurde het federale parlement met een tweederdemeerderheid de herberekening ...