16-jarige Margaud Ceylan uit Visé al twaalf dagen vermist

Visé - Child Focus en de politie zijn op zoek naar de 16-jarige Margaud Ceylan uit Visé. Het meisje is al 12 dagen spoorloos.

Margaud Ceylan verdween op 13 augustus in Visé (Wezet in het Nederlands), de Waalse gemeente tussen Riemst en Voeren. Ze is tussen 1,60 en 1,65 meter groot en slank gebouwd. De tiener heeft bruin-groene ogen en lang donkerbruin haar, dat ze waarschijnlijk los heeft hangen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze Creoolse oorbellen, witte sneakers van het merk Puma en een zwarte schoudertas.

Wie Margaud gezien heeft of een getuigenis wil afleggen, kan contact opnemen met Child Focus via het nummer 116 000 of met de politie via 0800 30 300.