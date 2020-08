De politie is op zoek naar een snelheidsduivel die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reed. De rit van zo’n 50 kilometer wordt volgens Google Maps in een normaal tempo in 36 minuten afgelegd. Maar deze motorrijder had geen geduld om de verkeersregels te respecteren. Zo haalt hij auto’s links, rechts en zelfs in het midden in.