“Net een begraafplaats”: Melania Trump maakt geen indruk met nieuw design voor rozentuin

Presidentsvrouw Melania Trump heeft afgelopen zaterdag de vernieuwde rozentuin van het Witte Huis aan de wereld getoond. Mensen zijn echter niet onder de indruk van het kale ontwerp en vergelijken het zelfs met de tuinen van… een kerkhof.

Op zaterdag onthulde Melania Trump het nieuwe ontwerp voor de White House Rose Garden. Ze tweette foto’s en een onderschrift. “Ik ben heel opgewonden om de geschiedenis te eren en de toekomst te vieren in onze prachtige rozentuin. Bedankt aan iedereen die heeft geholpen om deze iconische en werkelijk schitterende ruimte te vernieuwen.”

Zodra mensen de beelden zagen, ventileerden ze hun mening. Sommigen hadden kritiek op de esthetiek van het nieuwe ontwerp en noemden het “koud en leeg”. Anderen verwijten de first lady dat ze prioriteit gaf aan een tuin tijdens een pandemie, die al aan meer dan honderdduizend Amerikanen het leven kostte.

Melania modeled the Rose Garden after the Trump family. Cold and empty. — Tim Hannan (@TimHannan) August 23, 2020

“De rozentuin ziet er nu uit als een begraafplaats, wat misschien wel passend is gezien de dingen die jouw man ons land heeft aangedaan”, is een van de snedige reacties op Twitter. “Wie verbouwt hun tuin in vredesnaam voordat ze uit hun huis worden gegooid?”, schrijft nog iemand anders die hoopt dat Joe Biden in november de presidentsverkiezingen wint in plaats van Donald Trump.

The Rose Garden now looks like a cemetery, which perhaps is actually appropriate given what your husband has done to our country. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) August 22, 2020

De tuin van Kennedy

De rozentuin is iconisch omdat president John F. Kennedy er in 1932 een pareltje van maakte. Rachel Lambert Mellon, de Amerikaanse tuinarchitect die in 2014 stierf, schreef in haar memoires dat ze de opdracht kreeg om de tuin even indrukwekkend te maken als de tuinen die bij Europese residenties hoorden.

De tuin in 2020 Foto: ISOPIX

“Het ontwerpen ervan begon in het voorjaar van 1962 en het project werd eind datzelfde jaar afgewerkt. De president zijn zorg voor de groei en het welzijn van deze tuin hield nooit op. Als ik er in de late namiddag in mijn eentje aan het werk was, planten veranderde en snoeide, merkte ik dat de deur van zijn bureau open stond. De rust van deze scène raakte me. Toen hij passeerde, vroeg hij altijd hoe het met me ging en of de tuin goed aan het groeien was.”