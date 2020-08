R-waarde duikt bijna overal onder 1, maar niet in Limburg

De nieuwe besmettingen, hospitalisaties én overlijdens waren tussen 15 en 21 augustus in dalende lijn. Goed nieuws dus, al blijft Limburg nog wat achterop hinken. Onze provincie is een van de drie waar het reproductiegetal nog boven 1 ligt.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de negende dag op rij gedaald. In de week vanaf 15 tot en met 21 augustus werden gemiddeld 473,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is 15 procent minder in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - blijft voor de week vanaf 18 augustus tot en met 24 augustus rond de 0,85. In drie provincies - Henegouwen (1,19), Limburg (1,16) en Vlaams-Brabant (1,1) - ligt het reproductiegetal wel nog boven de 1. Dat wil zeggen dat wie het coronavirus oploopt, daar gemiddeld iets meer dan één andere persoon met het virus besmet.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?

Ook het aantal bijkomende overlijdens daalt. Er stierven in dezelfde periode van een week gemiddeld 7,3 mensen per dag aan COVID-19. Dat is een daling met 23 procent.

Tot slot werden vanaf 18 augustus tot en met 24 augustus gemiddeld 24,6 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met de voorgaande week is dat een daling met 24 procent. In de ziekenhuizen liggen momenteel 320 coronapatiënten, van wie 89 op intensieve zorgen.

“Virus is niet verdwenen”

Hoewel alle indicatoren weer in dalende lijn gaan, is het belangrijk om de regels en aanbevelingen te blijven volgen. “Het virus is niet verdwenen uit ons land”, waarschuwt Sciensano.

Wat de totale balans betreft, komt de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie nu op 82.092 te staan. Dat zijn er 93 meer dan Sciensano er maandag meldde. Het totale dodental klimt tot 9.996 (vier meer dan maandag gerapporteerd) en het totale aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart tot 18.895 mensen (zestien meer).