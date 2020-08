De terreurorganisatie IS telt volgens schattingen van een expert van de Verenigde Naties (VN) meer dan 10.000 actieve strijders in Syrië en Irak. “Ze bewegen zich in kleine cellen heen en weer tussen de twee landen”, heeft het hoofd van het VN-bureau voor antiterrorisme, Vladimir Voronkov, tijdens een bijeenkomst maandag (lokale tijd) verteld.