Dana Winner investeert zelf 30.000 euro voor concert vanuit haar huiskamer

Door de coronacrisis moeten artiesten op zoek naar creatieve oplossingen. Zo heeft Dana Winner zelf 30.000 euro geïnvesteerd zodat ze twee virtuele concerten kan geven vanuit haar huiskamer. “Dit virus mag de band met mijn fans niet kapotmaken”, zegt de 55-jarige Hasseltse in Het Laatste Nieuws.

Ze zou gaan optreden in het Sportpaleis, in China, in Brazilië, in Israël… Ze zou de afgelopen maanden zestig keer op een podium staan, maar alles viel in het water door corona. Maar Dana Winner besloot om niet bij de pakken te blijven zitten. Tijdens de lockdown gaf ze al een huiskamerconcert en nu investeerde ze zelf 30.000 euro om twee virtuele concerten te kunnen geven.

Wie wil kijken, betaalt ofwel 15 euro voor de twee optredens samen (telkens goed voor veertig minuten muziek) of 10 euro voor één concert vanuit haar huiskamer in Hasselt. Om uit de kosten te raken, moet ze dus minstens 2.000 tickets verkopen. “Het is misschien een duur risico, maar ik vind dat je moet durven”, zegt ze. “Onze sector lijdt zo erg dat stilstaan geen optie is. De band tussen een artiest en de fans mag niet kapotgaan omdat de overheid onvoldoende opkomt voor de tienduizenden mensen die actief zijn in de event- en cultuursector.”

De concerten ‘From my home to your home’ vinden plaats op 27 augustus en 3 september, telkens om 20 uur. Tickets zijn te koop via teleticketservice.com