Controversiële nieuwe studie waarschuwt: “Geen druppel koffie of thee voor zwangere vrouw”

“Cafeïne - in welke hoeveelheid ook - is slecht voor je ongeboren kind. Drink dus geen druppel koffie of thee meer tijdens de zwangerschap”, zo luidt de conclusie van een nieuwe studie. Al komt het onderzoek wel meteen onder vuur te liggen. “Paniekzaaierij.”

Volgens de huidige richtlijnen mogen zwangere vrouwen tot 200 milligram cafeïne per dag innemen. Concreet betekent dat één à twee kopjes per dag. Volgens een nieuwe studie van Jack James, professor aan de universiteit van Reykjavik en gepubliceerd in het vakblad BMJ, is er echter geen “veilige” hoeveelheid en moeten zwangere vrouwen cafeïne “te allen tijde” vermijden.

Voor zijn onderzoek zou James 1.261 wetenschappelijk getoetste artikels over de link tussen cafeïne en zwangerschappen hebben geanalyseerd. “De consumptie van cafeïne kon worden gelinkt aan vier nadelige uitkomsten”, zegt hij. “Miskramen, doodgeboortes, een laag geboortegewicht en zelfs leukemie. Meerdere studies toonden ook opvallende links aan tussen het cafeïnegebruik van de moeder en later overgewicht van het kind.”

Wél veilige hoeveelheid

Internationale experts hebben de beweringen van James al meteen onder vuur genomen. “Paniekzaaierij”, luidt het. “Niet alleen berusten de resultaten vaak op de herinnering van vrouwen over hoeveel cafeïne ze gedronken hebben en kunnen ze dus fout zijn, daarnaast is het ook moeilijk om andere risicofactoren - zoals roken - uit te sluiten”, zegt Andrew Shennan, professor verloskunde aan het Kings College in Londen, aan BBC. “Cafeïne maakt al heel lang deel uit van het menselijke dieet. En net als veel andere zaken kan het in hoge dosis de zwangerschap schaden. Vandaar zijn er ook de richtlijnen. Uit geen enkel onderzoek blijkt echter dat cafeïne ook in lage dosissen schadelijk kan zijn.”

Cardioloog Christiaan Vrints, verbonden aan het UZA, vindt dat we voorzichting met deze conclusie moeten omspringen. “Het gaat om een meta-analyse van verschillende observationele studies. Het is steeds opletten met de conclusies die hieruit komen. Voorgaande meta-analyses toonden inderdaad een verhoogd risico op miskramen bij het drinken van koffie in het eerste trimester, maar dit risico verviel indien (passief) roken tijdens de zwangerschap werd uitgesloten. Om een wetenschappelijk juist antwoord op de vraag te bekomen of 200 milligram koffie per dag voor zwangere vrouwen enig gevaar inhoudt, zou men een gerandomiseerde studie moeten uitvoeren. Dit is ethisch echter niet aanvaardbaar”, zegt hij.

Volgens de expert is het niet nodig - en zeker niet in deze tijd - om angst te induceren rond koffie. “Als je daarin ontspanning vindt, drink gerust je kopjes en respecteer de limiet van 200 milligram. Twijfel je toch? Dan kun je elk mogelijk risico vermijden door in het eerste trimester van de zwangerschap koffie en andere cafeïnehoudende dranken te mijden.”