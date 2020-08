Een nieuwe nacht, een nieuwe aanslag in Antwerpse: schoten gelost in Deurne

Deurne -

Onbekenden hebben opnieuw een aanslag gepleegd in de De Gryspeerstraat in Deurne, waar in de nacht van zondag op maandag ook al een granaat is ontploft voor een voormalige apotheek. Het pand ernaast was toen vermoedelijk al het doelwit en is afgelopen nacht beschoten. Er vielen geen gewonden.