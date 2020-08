OVERZICHT. Corona is aan opmars bezig in Europa: welke landen worden het hardst getroffen?

Het coronavirus is opnieuw aan een opmars bezig in Europa. Heel wat lidstaten hebben voor en tijdens de zomervakantie versoepelingen doorgevoerd, met een forse stijging van het aantal besmettingen tot gevolg. Kroatië spant de kroon, maar ook in andere populaire vakantielanden is het aantal besmettingen opnieuw fors aan het stijgen. Een overzicht.