Topacteur Colin Farrell ziet er compleet onherkenbaar uit in nieuwe Batman-film

In de eerste officiële trailer van The Batman ziet de 44-jarige acteur Colin Farrell er helemaal anders uit dan we van hem gewoon zijn. In de nieuwste film speelt hij de gemene Penguin, en daar moest hij een serieuze transformatie voor ondergaan.

Colin Farrell is een paar keer te zien in de trailer van de nieuwe Batman-film waarin Robert Pattinson de rol van de Dark Knight vertolkt. Maar heel wat fans hadden moeite om Farrell te herkennen. Want behulp van protheses en heel wat make-up is Farrell haast onherkenbaar in de twee minuten durende teaser. Hij is onder andere te zien terwijl hij in de regen staat, tijdens een vuurgevecht en wanneer hij achtervolgd wordt door de Batmobile.

(Lees verder onder de foto)

Colin Farrell als Penguin in de nieuwste Batman-trailer Foto: Youtube

Na de release van de trailer werd Twitter plots overspoeld met berichten van gebruikers die zich afvroegen of het wel degelijk om Colin Farrell ging in het filmpje. “Is Twitter me aan het proberen gek maken of is dit echt Colin Farrell als Penguin in de Batman trailer? Als dat het geval is, is dit dan een van de beste transformaties ooit”, vroeg een gebruiker zich af. Anderen dachten dan weer dat Penguin vertolkt werd door Spin City-acteur Richard Kind.

Fans zullen wel nog even moeten wachten voor ze de film kunnen gaan zien in de bioscoop, want regisseur Matt Reeves onthulde zondag dat er nog maar 25 procent van de film is opgenomen. Door de coronapandemie moesten namelijk tv- en filmsets sluiten waardoor de film dus nog niet klaar is. Normaal gezien zou de film op 1 oktober 2021 moeten uitkomen.

I had to search the eyes to confirm this is, in fact, my man Colin Farrell. #TheBatman #DCFanDome pic.twitter.com/VMwN70EoKJ — Jamie Jirak (@JamieCinematics) August 23, 2020