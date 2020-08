Maaskruis in mooie Maasland

Vucht

Maasmechelen - In Vucht (Maasmechelen) staat er nog een gietijzeren maaskruis. Wat is de betekenis daarvan? Vanaf de 15de tot de 19de eeuw was de Maas een belangrijke waterweg voor allerlei vervoer. De schepen werden door paarden tegen de stroom in richting Luik getrokken.

Op doorwaadbare plaatsen stond er een maaskruis om aan te duiden waar de voerman van lijnpad en van oever kon veranderen om een betere vaargeul op te zoeken. Ter hoogte van zo'n kruis stak de voerman een geldstuk in de offerblok. Daarna steeg hij op zijn paard en dreef het, op hoop van zegen, de Maas in. Half wadend, half zwemmend bereikten man en paard de andere oever en dan zetten ze hun tocht verder.

Jaarlijks las de pastoor van Vucht, van het geofferde geld, een mis voor de lijndrijvers voor een behouden overtocht. Dit gietijzeren maaskruis in Vucht is het enige dat overgebleven is op de vaarroute Roermond-Luik.