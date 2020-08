Lions Club Tessenderlo schenkt desinfectiezuil aan WZC Heuvelheem

Tessenderlo - Sinds de uitbraak van het coronavirus houdt Lions Club Tessenderlo de vinger aan de pols bij de zorgverleners van Tessenderlo en omstreken. Ook bij woonzorgcentrum Het Heuvelheem, dat een desinfectiezuil kreeg van de club.

"Om interactie met de buitenwereld veilig te laten verlopen, was er de voorbije weken nood aan een degelijke desinfectiezuil binnen het Heuvelheem", zegt Robrecht Deckers van de sociale commissie van Lions Club Tessenderlo. "Samen met directrice José Mostmans van WZC Het Heuvelheem hebben we de opties bekeken. Het Heuvelheem heeft tot op heden het virus altijd kunnen buitenhouden. We hopen dat we met deze zuil ons steentje kunnen bijdragen. De Zorg zal kunnen blijven rekenen op onze steun", besluit Deckers.

Als verankerde service club voelt Lions Tessenderlo zich geroepen om te helpen waar kan. Hun motto is dan ook niet voor niets ‘We Serve’.