Uberpopulair, tot hij tijdens een fietstocht de “Roemeense Delphine Boël” verwekte

Jong, knap en fotogeniek. Nicholas (35) had alles mee om de volgende koning van Roemenië te worden. Hij was de oogappel en beoogde opvolger van zijn groot­vader koning Michael. Maar van de ene dag op de andere werd hij onterfd. Had zijn terminale opa hem echt verstoten? Of werd die gemanipuleerd door zijn dochter Margaretha, die haar neefje als te grote bedreiging zag? Een koningsdrama met jaloerse familieleden en een bastaardkind à la Delphine Boël.