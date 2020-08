Veerboot redt ronddobberend klein meisje op een opblaasbare eenhoorn

Het was even schrikken voor de ouders van dit kleine meisje toen ze hun dochtertje zo ver in zee zagen dobberen. Het gezin genoot van een dagje op het strand van Rio Patras, Griekenland, maar dat zou al gauw omslaan in een nachtmerrie. Het meisje, dat in zee was gegaan op haar opblaasbare eenhoorn, was zo ver afgedreven dat ze niet meer terug op het strand geraakte. De ouders verwittigden bijgevolg de kustwacht en die namen contact op met de veerboot ‘Salaminomachos’. Die was gelukkig toevallig in de buurt en kon het bange kind redden.