Recordaantal oproepen voor partnergeweld in Limburg

Hasselt -

De hulplijn voor vragen over geweld 1712 heeft vandaag al meer oproepen ontvangen voor partnergeweld dan in 2019 over het hele jaar. In Limburg alleen al gaat het in totaal om 184 oproepen vergeleken met 177 en 123 in de voorbije twee jaar. “De coronacrisis is een belangrijke factor in de toename.”