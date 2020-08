David Goffin tevreden na “goede start” in Amerika, maar: “De eerste dagen waren niet evident”

“We zijn goed vertrokken”, reageerde een erg tevreden David Goffin (ATP-10) zondag na zijn 7-6 (8/6), 6-4 zege tegen de Kroaat Borna Coric (ATP-33) in de eerste ronde van het Masters 1.000 van Cincinnati.

“Ik ben hier heel blij mee. Ik begon meteen goed aan de partij, maar Borna is een echte vechter en kwam sterk terug. Die eerste set winnen was cruciaal. Daarna heb ik mijn service niet meer afgestaan. Ik bleef tot het einde goed opslaan. Fysiek zit het ook snor. Als je op deze snelle ondergrond goed serveert en agressief speelt, kom je al een heel eind.”

Nu wacht Goffin een duel met de talentvolle Canadees Denis Shapovalov (ATP-17) of de ervaren Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-34). “Dat zijn allebei heel agressieve spelers, die hier ook een ondergrond naar hun smaak vinden”, weet Goffin. “Shapovalov heeft veel progressie gemaakt. Zijn linkshandige opslag is een echt wapen en hij valt dikwijls aan met een gekruiste backhand. Daar zal ik me tegen moeten wapenen. Struff is ook niet te onderschatten. Wie het ook wordt, het wordt een echte test en ik zal stevig op mijn benen moeten staan.”

Goffin heeft lang getwijfeld of hij de trip naar de Verenigde Staten wel zou maken, maar heeft er geen spijt van. “Iedereen houdt zich goed aan de regels en dat is wel geruststellend. De eerste dagen waren niet evident. We werden meteen bij aankomst getest en vervolgens moesten we 24 uur op onze kamer blijven. Het is een beetje raar dat we nu allemaal in hetzelfde hotel zitten en dezelfde dingen doen. De organisatie doet er alles aan om het naar onze zin te maken. Er is een speelzaal met pingpongtafels en golfsimulators, een fitness, foodtrucks... En de reekshoofden mogen hier de loges van Arthur Ashe gebruiken.”

Die vijf maanden rust hebben @David__Goffin duidelijk deugd gedaan! ?????? pic.twitter.com/VsNTei7YjQ — Play Sports (@playsports) August 24, 2020

Na zijn openingsmatch imiteerde Goffin het gebaar van de Schot Andy Murray, die na zijn wedstrijd de lege tribunes groette. “Ik zag het hem doen en vond het een leuk gebaar. Het publiek is hier dan wel niet, maar ik weet dat er veel mensen naar ons kijken.”