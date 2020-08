Goed nieuws voor de Belgische voetbalfans: terug supporters in de stadions vanaf midden september

Vanaf september zullen er opnieuw fans in de Belgische voetbalstadions aanwezig kunnen zijn. De bevoegde ministers keurden daarover deze namiddag het protocol van de Pro League goed.

Deze namiddag vond een overleg plaats tussen de verschillende bevoegde ministers en de Pro League over het protocol inzake wedstrijden met een beperkt publiek. Dit protocol werd unaniem goedgekeurd, waardoor vanaf het weekend van 11-14 september supporters hun favoriete team weer kunnen aanmoedigen in het stadion.

“Het zal niet meteen zijn zoals het was voor corona. Daarvoor gelden er nog te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Maar met dit kader kunnen we langzaamaan de draad opnieuw opnemen. Als we willen dat de mensen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele coronamaatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden”, aldus Vlaams Minister van Sport Ben Weyts.

“Vele Belgen kijken er naar uit om terug een voetbalwedstrijd in het stadion te kunnen bijwonen en hun spelers te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Ik ben dan ook blij dat de regionale ministers in samenwerking met onder meer de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Politie een protocol hebben kunnen uitwerken dat op een corona-veilige wijze supporteren in de stadions mogelijk maakt. Ik roep bij deze ook alle supporters op zich aan de richtlijnen, binnen en buiten de stadions, te houden zodat voetbal terug een feest kan worden en blijven”, toont Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem zich tevreden met het protocol.

Foto: JEFFREY GAENS

Meer dan 400

Structureel overleg tussen de verschillende ministers en de Pro League leidde tot dit gedetailleerde protocol. De constructieve samenwerking met de verschillende kabinetten en ministers maakt het mee mogelijk dat vanaf september potentieel meer dan 400 fans de thuiswedstrijden van hun club kunnen bijwonen.

”Voetbal zonder supporters is een andere sport. Het protocol van de Pro League maakt het mogelijk voor de fans van de Jupiler Pro League en de 1B Pro League om geleidelijk aan de weg naar het stadion terug te vinden, terwijl de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd worden. De sportsector toont sinds het begin van de crisis een grote verantwoordelijkheidszin. We rekenen op de clubs om van de toekomstige wedstrijden een succes te maken, ondanks de huidige omstandigheden”, voegt Valérie Glatigny, Minister van Sport van de Fédération Wallonie-Bruxelles, toe.

Minister van Sport van de Duitstalige Gemeenschap Isabelle Weykmans vult aan: “Uiteraard bevinden we ons nog steeds in een moeilijke situatie. Daarom zoeken we verantwoorde oplossingen om terug wat vreugde te brengen bij onze sporters, clubs en voetbalfans. Ik ben zeer tevreden dat het overleg tussen de ministers en de Pro League toelaat om voorzichtig en stapsgewijs de deuren van het stadion te openen. Ik apprecieer het harde werk en het goede overleg.”