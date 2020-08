Rekemse buurt in de ban van nachtelijk ‘oorlogsalarm’

Lanaken -

Sinds een aantal weken worden buurtbewoners in Rekem en omstreken ’s nachts wakker van een indringend geluid van een ouderwets klinkend ‘oorlogsalarm’. “In de nacht van zaterdag op zondag schrok ik midden in de nacht tot drie keer wakker. Ik heb meteen de politie verwittigd, maar blijkbaar was ik niet de eerste die belde”, zegt Monique, die woont op de Zonnelaan.