Elise Mertens (WTA-22) heeft zich maandag in Flushing Meadows, New York, voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar) geplaatst. De 24-jarige Limburgse nam in de tweede ronde in 2 uur en 18 minuten met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-3 de maat van de Française Kristina Mladenovic (WTA-43).