In de provincie Giresun, aan de Zwarte Zee, heeft hevige regenval ernstige overstromingen veroorzaakt. Een weg werd weggespoeld en zand en puin uit de beken veroorzaakten grote schade in de dorpen. Voertuigen zonken weg in de modder. Turkse reddingswerkers hebben maandag het lichaam geborgen van een zevende slachtoffer. Negen mensen zijn nog steeds vermist.