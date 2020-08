Kirsten Flipkens doet wat ze voorspelde: (zwaar) verliezen tegen Johanna Konta

Kirsten Flipkens (WTA-79) heeft zich maandag in New York niet voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar) kunnen plaatsen.

In de tweede ronde verloor de Belgische kwalificatiespeelster kansloos van het Britse achtste reekshoofd Johanna Konta (WTA-15). Na 1 uur en 3 minuten stond de 6-2, 6-0 op het bord.

Voor Flipkens betekende het de vijfde nederlaag in zes duels met Konta. “Ze ligt me echt niet”, voorspelde 34-jarige Antwerpse zondag al.

Foto: EFE

Heisa bij de mannen

Juan Manuel Galvan, de fysiektrainer van tennisser Guido Pella (ATP-35), heeft bij een tweede test negatief getest op het coronavirus. Dat liet de Argentijn, die niet mocht deelnemen aan het ATP-toernooi van Cincinnati wegens de besmetting van zijn begeleider, maandag weten. Hij is niet te spreken over de gang van zaken.

Pella werd uit voorzorg in quarantaine geplaatst na een positieve test van Galvan. Hij baalt nu omdat hij niet mocht spelen in Cincinnati. “Mijn fysiektrainer heeft negatief getest en blijkbaar ook nooit het virus gehad”, zegt hij op Instagram. “Iemand is zwaar in de fout gegaan en ik hoop dat daar een uitleg voor komt.”

Zondagmiddag vernam Pella het resultaat van een tweede test van Galvan. “Negatief dus, wat een toeval. Je kan je wel inbeelden hoe ik mij voelde na een week in afzondering.”

Eerder kwam er al kritiek op de uitsluiting van Pella en de Boliviaan Hugo Dellien (ATP-93), met name van ‘s werelds nummer een Novak Djokovic. Hij noemde het protocol dat de organisatie hanteert “ontransparant”.