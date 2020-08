Standard casht Italiaanse miljoenen voor Vojvoda, maar niet van stuntploeg Atalanta

Mergim Vojvoda (25) verlaat Standard voor de Serie A. De verdediger trekt niet naar Atalanta, maar naar Torino. De club uit Noord-Italië betaalt 5,5 miljoen euro.

Lange tijd leek Vojvoda op weg naar Atalanta, dat de kwartfinales van de Champions League haalde en derde werd in de Serie A. De Kosovaarse international bereikte al een persoonlijk akkoord met de stuntclub, maar de clubs raakten het maar niet eens over de transfersom. Bij Atalanta was er immers geen haast bij. De club heeft zijn rechtsbacks Hans Hateboer en Timothy Castagne immers nog niet verkocht.

Torino, dat ook al langer geïnteresseerd is, rook zijn kans en sloeg toe. Vroeg in de avond werd een akkoord bereikt. Vojvoda (ex-Moeskroen) trekt voor 5,5 miljoen euro naar de club die vorig seizoen pas 16de werd in de Serie A. Een deel van de transfersom gaat naar Moeskroen. De Standard-verdediger tekent er een contract voor vijf seizoenen en ondergaat woensdag zijn medische testen.

Eerder haalde Torino, waarvoor ex-Rode Duivel Gaby Mudingayi begin deze eeuw AA Gent verliet, ook al linksback Ricardo Rodriguez in huis.