Nationale Loterij investeert in vrouwenvoetbal: competitie heeft meteen een gloednieuwe naam

De Belgische voetbalbond (KBVB) haalt aan de vooravond van de Women’s Super League met de Nationale Loterij een nieuwe hoofdsponsor voor zijn Women’s Super League aan boord. Dankzij het akkoord met de Nationale Loterij beschikken de vrouwenclubs de komende vier jaar over extra middelen om zich verder te professionaliseren. De nieuwe vrouwencompetitie zal voortaan door het leven gaan als de Scooore Super League.

De vernieuwing van de hoogste divisie van het Belgische vrouwenkampioenschap, de Women’s Super League, is één van de belangrijkste prioriteiten van het project ‘The World at our Feet’. De Belgische Voetbalbond lanceerde het project een jaar geleden om meer meisjes en vrouwen aan het voetballen te krijgen, maar ook om de vrouwencompetitie in ons land naar een hoger niveau tillen. Dat de Nationale Loterij nu als hoofdsponsor in het Belgische vrouwenvoetbal stapt, is opnieuw een grote stap voorwaarts.

“We zijn enorm gelukkig dat de Nationale Loterij investeert in het Belgische vrouwenvoetbal”, legde Peter Bossaert, CEO van de KBVB uit. “Samen met hen begint de Voetbalbond aan een gloednieuw hoofdstuk. We gaan er alles aan doen om van de Scooore Super League een aantrekkelijke competitie te maken met veel boeiende wedstrijden.”

De Scooore Super League start op vrijdag 28 augustus met duels tussen Fémina White Star Woluwe en SV Zulte Waregem en met KRC Genk Ladies tegen Sporting Charleroi. De Nationale Loterij engageert zich om het vrouwenvoetbal in België samen met de Voetbalbond te ondersteunen en verder uit te bouwen.

“De Nationale Loterij is altijd een pionier geweest in het ondersteunen van een sport in volle groei en professionele vrouwensporten”, aldus Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij. “Daar zijn het hockey en de damesploeg van Lotto Soudal een prima voorbeeld van. Diezelfde intentie hebben we ook met het vrouwenvoetbal in België, waarbij wij enorm geloven in de ontwikkeling op lange termijn. Daarvoor heeft het vrouwenvoetbal nu echter steun nodig en dat is exact waarom wij mee in het verhaal van de Belgische Voetbalbond stappen.”