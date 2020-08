Delfine Persoon wil geen slechte verliezer zijn, maar: “Zonder gebroken neus had ik veel beter gekund”

In de gebouwen van haar sponsor Steen blikte de 35-jarige Delfine Persoon maandag samen haar coach Filiep Tampere, maandag terug op de kamp van afgelopen zaterdag tegen de 34-jarige Ierse Katie Taylor. De West-Vlaamse verloor opnieuw op punten, nadat Taylor eerder al eens in New York door de scheidsrechters aangeduid werd als winnaar. Toen voelde Persoon zich bestolen. Nu werd ze geremd in haar kansen door een neusbreuk die ze opliep in de tweede ronde. Ze bergt de bokshandschoenen zeker nog niet op en blijft strijdvaardig.