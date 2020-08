Victor Campenaerts snelt twee man voorbij maar moet tevreden zijn met brons, Stefan Küng wint EK tijdrijden

Victor Campenaerts (NTT) is er maandag in het Franse Plouay niet in geslaagd Remco Evenepoel op te volgen als Europees kampioen tijdrijden. De werelduurrecordhouder moest vrede nemen met brons, op 21 seconden van de Zwitserse winnaar Stefan Küng (Groupama-FDJ). De Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) werd tweede, op 17 seconden van de 26-jarige Küng.