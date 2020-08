Vlaamse regering dient bezwaar in tegen windmolens die Waalse regering net over Limburgse grens wil plaatsen

Voeren -

De Vlaamse regering dient officieel bezwaar in tegen de komst van vijf windturbines in Dalhem, in de provincie Luik. De bevoegde ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir (beide N-VA) wijzen erop dat de windmolens die Electrabel wilde plaatsen, op slechts luttele meters van de Vlaamse grens zouden komen, maar dat zij daarvan niet op de hoogte werden gebracht door de Waalse regering, terwijl dat eigenlijk verplicht is.