Sportzaal, voetbalveld en 650 leerlingen klaar voor start in nieuwe Sportschool

De nieuwbouw voor de Hasseltse Sportschool is na 18 maanden quasi afgewerkt. Op 1 september verhuizen de 650 leerlingen van de Koning Boudewijnlaan naar de hoek van de Vilderstraat en de Elfde Liniestraat. Het project kostte 16 miljoen euro, maar is grotendeels gefinancierd door de verkoop van onder meer de oude schoolgebouwen en aanpalende gronden.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, is erg blij met het resultaat. “Vooral de manier waarop deze nieuwbouw, zelfs in moeilijke tijden, tot stand is gekomen, is een voorbeeld voor Vlaanderen ...