VS gaat voluit voor bloedplasma in strijd tegen corona, maar werkt het ook echt?

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft versneld toelating verleend voor het gebruiken van bloedplasma van genezen coronapatiënten als behandeling van Covid-19. Dat heeft president Donald Trump zondag aangekondigd. In ons land was er al de ‘miraculeuze’ genezing van een patiënt die bloedplasma kreeg. Maar wat is het en werkt het echt?

In de eerste golf bereikte ons al een goednieuwsbericht uit Gent, waar een zwaar zieke patiënt bloedplasma toegediend had gekregen van een arts die corona had doorgemaakt. In twee dagen tijd kon die patiënt ...