Meerdere Spaanse regio’s hebben nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in het Zuid-Europese land snel toegenomen.

In Catalonië zijn nu privébijeenkomsten van meer dan tien mensen verboden in de toeristische metropool Barcelona. “De situatie is niet langer stabiel, de aantallen nemen voortdurend toe”, zei regionaal ...