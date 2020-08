Een Nederlandse man is zwaargewond geraakt toen hij zijn hond wilde redden van twee pitbulls. Waarom de dieren zo te keer gingen, is niet duidelijk. De eigenaar van de honden is kort na de feiten opgepakt, de dieren zijn in beslag genomen.

Zonder zich verder om het zwaargewonde slachtoffer te ontfermen, is de eigenaars van twee pitbulls zaterdag in de wijk Overvecht in Utrecht vertrokken. Hij werd door omwonenden herkend en is later thuis ...