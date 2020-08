Armand Schreurs laat elke week zijn licht schijnen op een opvallend nieuwsfeit in Café Armand.

Dit weekend start de Tour de France in Nice. Jaarlijks denk ik aan het mislukte spurtverhaal, beleefd door kinderogen. Ik was 10 en stond aan de hand van mijn vader langs de weg in Thiewinkel bij Lummen ...