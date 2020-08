Deze trendkleur vrolijkt je huis en kleerkast op in de herfst

Zin om een muur in je huis of je toekomstig kot een nieuw likje verf te geven? Of toch eerder druk op zoek naar vrolijke kleren voor in de herfst? Dan is de kleur Almond Oil een goed idee. Het Amerikaanse kleureninstituut Pantone tipt de tint voor het najaar.

Almond Oil is een zachte kleur die je het best kunt omschrijven als een gebroken wit, dat het midden houdt tussen beige en eierschaal, maar met een lichtgele ondertoon. Of eenvoudig gezegd: een tint waarmee de zon toch altijd een beetje blijft doorschemeren tijdens donkere herfstmaanden in coronatijden.

Verder tipt Pantone nog drie klassiekers voor het najaar van 2020. Blue Depts is een diepblauw dat volgens het instituut mysterieus overkomt. Verder staan nog Sleet, een grijs met paarse ondertoon, en Military Olive, een olijfgroen deze herfst in de kijker. Wil je toch meer kleur in je garderobe omdat de pandemie je al somber genoeg maakt? Ook poederroze, felgeel, knaloranje en vurig rood worden dit najaar een hit in huis - of in je kleerkast.

