De politie Voeren heeft het afgelopen weekend meer chauffeurs onder invloed van drugs betrapt dan onder invloed van alcohol. Liefst 7 legden een positieve speekseltest af, slechts één had te veel gedronken. “Het bevestigt een fenomeen dat we al langer tegenkomen”, klinkt het.

De controles gebeurden op de Moelingerweg in ‘s-Gravenvoeren, de E25 in Moelingen en de Schansweg in Moelingen. Zaterdag werden 5 inspecteurs ingezet, zondag 3. In totaal werden in het hele weekend 171 ...