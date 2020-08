Rode Duivels krijgen uitzondering op quarantainemaatregelen

De Rode Duivels die dinsdag tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez behoren voor de Nations League-duels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september) zullen uitzonderingen op de quarantainemaatregelen bekomen. De uitzonderingen komen er niet enkel voor voetballers, maar voor alle topsporters. Dat gaf Philippe Rosier, Health en Performance Manager bij de nationale ploeg, maandag mee aan Sporza.

“Het is een heel complexe en uitdagende periode waarbij we kunnen rekenen op de steun van de Belgische overheid en de UEFA om onze Rode Duivels hier weer in Brussel (en nadien weer bij hun club) te krijgen ...