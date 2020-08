Kanye West even terug in Los Angeles: “Hij miste zijn kinderen”

Kanye West is even naar huis teruggekeerd om bij zijn gezin te zijn. Dat vertelde een bron aan entertainmentblad People.

De 43-jarige rapper vloog afgelopen weekend naar Los Angeles. Daar herenigde hij zich even met zijn vrouw Kim Kardashian West en hun vier kinderen: North (7), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (14). “Hij is nog steeds druk bezig met zijn nieuwe muziek en zijn presidentiële campagne, maar miste de kinderen echt en vloog naar hen toe”, zegt de bron. “Ze brachten allemaal het weekend door in hun huis in de Hidden Hills om bij te praten.”

Op de Instagrampagina van Kardashian zijn afgelopen weekend enkele kiekjes gedeeld. Daarop is te zien dat ze eropuit trokken om te gaan paddle boarden. Kanye West staat op de beelden naast zijn vrouw in watersportpakje.

Het huwelijk van Kardashian en West kwam deze zomer onder hoogspanning te staan nadat de rapper in juli details van zijn relatie met de wereld deelde in het kader van zijn presidentiële campagne. Hij beschuldigde haar van ontrouw en witte suprematie. Hij zei ook dat hij al jaren van haar probeerde te scheiden, maar dat Kardashian het niet wilde. Sinds de uitbarsting woont West, die aan een bipolaire stoornis lijdt, in zijn ranch in Wyoming.

Eerder deze maand vlogen Kardashian en West met hun kinderen naar de Dominicaanse Republiek, naar verluidt om meer te focussen op hun huwelijk. Hoe het nu verder moet met het beroemde sterrenkoppel? “Kanye heeft duidelijk gemaakt dat hij in de running wil blijven voor het presidentschap. Kim is er niet blij mee, maar dit is niet haar focus. Ze wil gewoon doen wat het beste is voor de kinderen. En ze denkt dat het vinden van een manier om haar huwelijk te redden, het beste is voor iedereen. Scheiden is voor haar het allerlaatste redmiddel.”