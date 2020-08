Geen Tour de France voor Tim Wellens na zware val op training

Na een zware val op afgelopen vrijdag training zal Tim Wellens komende zaterdag niet kunnen starten in de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september). Wellens hield bij de val, die hij opliep terwijl hij trainde achter een motorfiets, schaafwonden en diepe vleeswonden over het hele lichaam over. Vooral zijn schouder, elleboog en knie zijn geraakt. Hij wordt in de Tourselectie van Lotto Soudal vervangen door Frederik Frison.