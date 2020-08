Als het van Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement Maastricht, afhangt dat zullen de centrumwinkels in de Nederlands Limburgse hoofdplaats vanaf september op vrijdag en zaterdag openblijven tot 19 uur.

Nu sluiten die vaak al om 17 of 18 uur. Zijn voorstel wordt op dit ogenblik door de diverse partners overwogen en hij verwacht deze week nog een beslissing. Bedoeling is om in die zin tot begin januari ...