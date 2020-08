Coronavirus wint opnieuw aan kracht in Limburg

Hasselt - Voor het eerst sinds lang daalt het aantal besmettingen in Limburg niet meer. Op weekbasis kwamen er van 14 tot en met 20 augustus 165 positieve tests bij, precies evenveel als de week daarvoor.

Het reproductiegetal in Limburg bedraagt nu 1,101. Dat is na Vlaams-Brabant en Henegouwen de hoogste R-waarde van het land. Het virus wint voor het eerst sinds lang opnieuw aan kracht in onze provincie. De plotse stijging is grotendeels toe te schrijven aan de corona-uitbraak onder 20 Portugese arbeiders in Maasmechelen, wat het totaalcijfer voor onze provincie flink de hoogte in duwt. In absolute cijfers blijft het aantal besmettingen in Limburg tijdens deze tweede golf relatief laag. 15 Limburgse gemeenten zijn al minstens een week coronavrij. Daar staat wel tegenover dat 10 gemeenten boven de alarmdrempel zitten van gemiddeld 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?

Achtste daling op rij

In heel België komen er elke dan nog gemiddeld 493 infecties per dag bij, een daling met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor. “Het is de achtste dag op rij dat het gemiddeld aantal besmettingen daalt”, zegt viroloog Steven Van Gucht, die er evenwel op wijst dat de daling bijzonder traag verloopt. “Aan dit tempo zitten we bij de start van het nieuwe schooljaar nog altijd aan gemiddeld 400 nieuwe besmettingen per dag, wat vier keer meer is dan begin juli.” Van Gucht roept de bevolking nogmaals om op het aantal dichte sociale contacten te beperken, zodat het aantal infecties sneller kan dalen.

Er worden vandaag gemiddeld 24 nieuwe coronapatiënten per dag in onze ziekenhuizen opgenomen (-30%). In Limburg zijn vandaag 13 besmette personen gehospitaliseerd, een cijfer dat al de hele maand stabiel is. Er sterven nog elke dag gemiddeld 8,6 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, evenveel als een week geleden.

