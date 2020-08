De Heilig Hartkapel in Guigoven is sinds het overlijden van Oona Henri (19) uitgegroeid tot een ontmoetingsplek in het dorp. De Chiroleidster stuikte er in november 2016 in elkaar tijdens een rondje joggen. Chiro Spratike en vzw Bra Chique hebben nu de kapel verworven. “Wij willen ze renoveren en er een troostplek van maken.”