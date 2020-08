Limburgse Brantano’s blijven dicht, in de rest van het land is het wéér chaos

Na de stormloop en chaos van afgelopen weekend heeft de burgemeester van Koksijde besloten om de lokale Brantano ook maandag gesloten te houden, net zoals dat voor alle winkels in Limburg het geval is. Twee gemeenschapswachten sturen alle klanten terug. Op andere plaatsen, zoals in Antwerpen en Middelkerke, staan er ook maandag opnieuw lange wachtrijen van mensen die willen profiteren van de uitverkoop bij de schoenenwinkel.