“Buitenaards” insect met gloeiende ogen vliegt woonkamer binnen

Een Frans-Guyaanse vrouw kreeg begin augustus bezoek van een “griezelig” insect met gloeiende ogen, dat haar woonkamer was binnengevlogen. “Ik dacht eerst dat het licht gaf door onze lamp, maar zelfs in donker gloeide het beest nog”, aldus Lo Bov die aan de rand van een bos woont. Hoewel op sociale media geopperd wordt dat het insect “buitenaards” is, is het een vaak voorkomende kever. De kevers geven voortdurend een gloed af. Bov, die een liefhebber van insecten is, liet de kever snel weer vrij.