Nog voor de zomer begon, kocht Jean Fraussen bij Overstock Garden een parasol. Maar ook nadat een van de pittigste hittegolven uit de geschiedenis was gestrand, was de parasol nog steeds niet geleverd. ‘Niet in voorraad’, heette het. Nochtans staat hij nog steeds te koop bij Overstock Garden, met een fikse korting bovendien.