Hij wil het allemaal: de mooie vrouwen, de snelle auto’s, de machtige vrienden. Maar toch vooral de troon

De verdachtmaking dat hij een jongen de dood injoeg? “Ach, een ongelukje.” De beschuldiging dat hij een pooier was? “Ach, die meisjes waren voor eigen gebruik.” De ophef dat hij jodenhaat minimaliseerde? “Ach,...” Als Italië vandaag nog een monarchie was, zat een controversiële senior op de troon: Victor Emanuel (83). De enige zoon van de laatste koning Umberto II. En via zijn moeder ook neef van onze koning Albert II. Maar daarmee is al het koninklijke over hem verteld.